TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İrlanda Parlamentosu Başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği İrlanda'nın başkenti Dublin'de, İrlanda Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Sean O Fearfhail ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği İrlanda'nın başkenti Dublin'de, İrlanda Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Sean O Fearfhail ile bir araya geldi.

İrlanda Parlamento Binası'nda gerçekleşen görüşmelerde, ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansının önemli bir konu etrafında organize edildiğini ve olumlu neticeler oluşturacağını düşündüğünü belirtti. Türkiye- İrlanda ilişkilerinin olumlu bir seyir içerisinde olduğunu dile getiren Kurtulmuş, ekonomi ve turizm alanındaki ilişkileri daha da artırmak ve iki ülke arasındaki ilişkinin ilerletilmesi için gayret sarf etmeye hazır olduklarını belirtti.

Türkiye'nin AB üyeliği konusunda ciddi olduğunu, bunu bir stratejik hedef olarak önüne koyduğunu aktaran Kurtulmuş, Türkiye- AB ilişkilerine ilişkin İrlanda'nın Türkiye'ye verdiği desteğin artarak devam etmesini istedi. Türkiye ve AB arasında zaman zaman karşılaşılan sorunların önemli bir kısmının nedeninin AB'de, Türkiye'ye karşı uygulanan çifte standart ve haksız uygulamalar olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin bu çifte standardı ve önyargıyı kaldırmak için samimi olarak gayret sarf ettiğini vurguladı.

Görüşmede, Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Mehmet Hakan Olcay, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan, AK Parti Adana Milletvekili ve Türkiye- İrlanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sunay Karamık ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da yer aldı.