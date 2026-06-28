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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan vefat eden hattat Yusuf Tavaslı için başsağlığı mesajı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı için sosyal medyadan taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İlim, irfan ve sanat dünyamızın müstesna simalarından; kalemiyle, hattıyla ve Kur'an-ı Kerim'e adanmış ömrüyle nice gönülde iz bırakan hafız Yusuf Tavaslı'nın vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz
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