TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Prof. Dr. Gazi Yaşargil için Başsağlığı Mesajı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden ünlü nöroşirürji uzmanı Prof. Dr. Gazi Yaşargil için başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş, yaptığı paylaşımda Yaşargil'in bilim dünyasına yaptığı katkıları vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Prof. Dr. Gazi Yaşargil için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Gazi Yaşargil hocamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bilime adanmış ömründe ortaya koyduğu eşsiz çalışmalarıyla insanlığa çok büyük katkılar sunmuş Gazi hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
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