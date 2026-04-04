TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İlim Yayma Vakfı eğitim danışmanı Ömer Aydın için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden İlim Yayma Vakfı eğitim danışmanı ve Vefa Yurdu eski yöneticisi Ömer Aydın için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Bir güzel insan, bir büyük derviş, bir öncü akıncı, ahlak, tevazu, hilm sahibi Ömer Aydın kardeşimizin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Ailesine, yollarını aydınlattığı öğrencilere, İlim Yayma camiasına başsağlığı diliyorum. Bu dünyada iz bırakanlardandı. Vuslatı mübarek, makamı ali olsun."