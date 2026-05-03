TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrenci için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden öğrenci Almina Ağaoğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan ve 18 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren öğrencilerimizden Almina Ağaoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Almina kızımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize sabır diliyorum." ifadelerine yer verdi.