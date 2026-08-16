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Kurtulmuş'tan Hacı Bektaş Veli Mesajı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 755. yılında mesaj yayımlayarak onu rahmetle andı ve onun 'bir olalım, iri olalım, diri olalım' hikmetinin milletin birliğine katkı sağladığını vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 755. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu'nun milli ve manevi birliğini mayalayan, sevgi, hoşgörü ve kardeşliği kalplere nakşeden Hacı Bektaş Veli'yi, Hakk'a yürüyüşünün 755'inci yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle yad ediyorum. Hacı Bektaş Veli, 'bir olalım, iri olalım, diri olalım' hikmetiyle asırlardır gönülleri aydınlatmaya, derin irfanıyla milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştirmeye devam etmekte, yarınlara uzanan istikbal yürüyüşümüze daima istikamet vermektedir. Ruhu şad olsun."

Kaynak: AA
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