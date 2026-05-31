TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Denizli'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Denizli Sarayköy'de meydana gelen elim otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman