TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB 152. Genel Kurulu kapsamında 41 ikili görüşme yaptı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu kapsamında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Arap Parlamentosu başkanları ve bazı uluslararası kuruluşların başkanlarının da aralarında bulunduğu 41 ikili görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM'nin ev sahipliğinde 15 Nisan'da başlayan ve dün sona eren PAB'ın Genel Kuruluna 80 meclis başkanı, 800 milletvekili ile uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı. 152. Genel Kurul için yaklaşık 3 bin kişi kayıt yaptırdı.

Görüşmelerde, ikili ve parlamentolar arası ilişkiler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaşın etkileri, küresel krizler ve bölgesel son gelişmeler ele alındı.

Farklı coğrafyalardan gelen mevkidaşlarına Türkiye'nin dış politika önceliklerini aktaran Kurtulmuş, küresel barış, istikrar ve diyaloğun tesisine yönelik çabalara daha güçlü destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmelerinde, İsrail'in Gazze'deki soykırımı ile Filistin'e yönelik zulmünün sona erdirilmesi, yaşanan insanlık krizlerinin ortadan kaldırılması için parlamentoların aktif sorumluluk üstlenmesi ve hükümetlerin de buna ilişkin somut adımlar atması gerektiğini söyledi.

Açıklamada, PAB 152. Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen oturumlara ve toplantılara ilişkin de bilgi verildi.