TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özgür Özel'e Yapılan Saldırıya Tepki Gösterdi

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Levent Barbaros Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan yumruklu saldırıyla ilgili konuştu. Kurtulmuş, "Bu hepimize karşı yapılmış olan bir saldırıdır. Türkiye demokrasisine karşı yapılmış olan bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesine katıldı. Cenaze namazı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, "İnşallah bu memlekette birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde kıyamete kadar bir arada yaşayacağımız zeminler çok daha sağlam bir şekilde devam etsin. Yerine bir meclis başkanvekili gelecek. Şunu söyleyeyim, esprileriyle zaman zaman meclisin en yoğun gerilimler yaşadığı anlarda bile kimsenin beklemediği o çıkışları, o naif, o fevkalade insani, birleştirici nükteleriyle meclisi gayet güzel yönettiğini biliyoruz. Bir de şunu söyleyeyim. Ben bu süreçte, mesela yurt içi seyahatlerimde Sırrı Süreyya Bey'e de vekalet verdiğim zaman hep şunu söylemiştir, 'Başkanım gittiğin andan itibaren hiçbir şeye dokunmadık. Hiçbir şeye dokundurtmadık. Görevimizi sonuna kadar yaptık' diyen vefakar bir arkadaşımızdı. Görevini gerçekten titizlikle yapan bir arkadaşımızdı. Yerine bir arkadaşımız gelecek. İnşallah kim gelecekse ona da başarılı bir hizmet dönemi olmasını temenni ediyorum. Siyaset, dostluk ve kardeşlik diliyle konuşmayı başarırsa Türkiye büyük mesafe alacaktır" dedi.

'HEPİMİZİN ÇOK DİKKATLİ, ÇOK TİTİZ OLMAMIZ LAZIM'

Özgür Özel'e yönelik saldırıya da değinen TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Kim olursa olsun, niçin yapmış olursa olsun, hatta Sayın Özel'in kendisine de söyledim, o tokadı, o yumruğu kendimiz yemiş gibi hissediyorum. Bu hepimize yapılmış olan bir saldırıdır. Bu Türkiye demokrasisine yapılmış bir saldırıdır. Kendisine de burada teşekkür ettim. Kendisi de Türkiye'de barış istemeyen, Türkiye'de huzur ve terörsüz Türkiye istemeyenlerin ortamı karıştırmak için çeşitli provokasyonlar yapabileceğini biliyoruz. Bu anlama gelebilecek şeyler söyledi. Hepimizin çok dikkatli, çok titiz olmamız lazım. Demokrasiye karşı saldırı kimden gelirse gelsin, hep birlikte olmamız lazım. Ben buradan Sayın Özel'e bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Türkiye'de bundan sonraki süreçte provokasyonlara karşı herkesin çok dikkatli olması gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum. Öyle bir süreçteyiz ki 100 düşünüp 1 konuşacağız. İnşallah terörsüz Türkiye'yi de gerçekleştireceğiz. Burada büyük görev siyasete düşüyor. Siyaset dostluk ve kardeşlik diliyle konuşmayı başarırsa, inşallah Türkiye büyük mesafe alacaktır" dedi.