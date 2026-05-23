TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan gazeteci-yazar Akif Emre'yi anma mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, gazeteci-yazar Akif Emre'yi vefatının 9. yıl dönümünde sosyal medyadan yayımladığı mesajla rahmet ve hürmetle yad etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Fikriyle ve ameliyle ümmet coğrafyasında hoş bir sada bırakmış kıymetli dostum Akif Emre'yi rahmetle ve hürmetle yad ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA / Aykut Yılmaz