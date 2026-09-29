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TBMM, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesi bakım ve onarımını tamamladı

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TBMM, bakım ve onarım çalışmalarının ardından 1 Ekim Perşembe günü başlayacak yeni yasama yılına hazırlandı. Meclis'te tadilat ve bilişim sistemlerinde testler tamamlandı; açılış öncesi detaylı temizlik yapılacak ve 1 Ekim programı Atatürk Anıtı'ndaki törenle başlayacak.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM), bakım ve onarım çalışmalarının ardından 1 Ekim Perşembe günü başlayacak yeni yasama yılına hazırlandı.

TBMM'de 28'inci dönem 4'üncü yasama yılı faaliyetleri 10 Ağustos'ta sona erdi. Yeni yasama yılı öncesi tatile giren Meclis'te, tadilat, bakım ve onarım işlemleri yapıldı. TBMM içerisinde ve hizmet binalarında, çevre düzenlemeleri, iktidar ve muhalefet kulisleri, grup toplantısı salonları, milletvekili odaları, grup başkanı ve başkan vekillerinin odaları, komisyon toplantı salonları, basın toplantısı salonu başta olmak üzere bütün oda ve salonlarında periyodik bakım işlemleri tamamlandı. TBMM bilişim sistemlerinin altyapısında bakım ve işlerlik testleri, sistem odaları ve kurumsal web sayfalarında yük testleri ve güvenlik kontrolleri de gerçekleştirildi.

TÖREN ÖNCESİ HUMMALI TEMİZLİK

1 Ekim'de düzenlenecek tören ile açılacak olan TBMM'de, tören öncesi detaylı temizlik işlemlerinin de yapılması planlanıyor. Başta Genel Kurul salonu olmak üzere şeref holü, kulis koridorları, Atatürk Anıtı, 15 Temmuz Anıtı, koridorlar ve camlar detaylı şekilde temizlenecek. Hazırlıkların açılışa kısa bir süre kala tamamlanması planlanıyor. 1 Ekim programı, TBMM Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek tören ile başlayacak. Ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında Genel Kurul toplanacak. Oturumun ardından tören alanında resepsiyon düzenlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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