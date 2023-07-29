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Tarım ve Orman Bakanı Konya'da Ziyaretlerde Bulundu

Politika Haberleri

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya'da Valilik, AK Parti ve MHP Konya il başkanlıklarını ziyaret etti. Yumaklı, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği kentte Konya Ticaret Borsası'nda düzenlenen Tarımsal Üretim Planlaması Bölge İstişare Toplantısı'nın ardından, Valilik Ek Binası'nda Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti. Burada Şeref Defteri'ni imzalayan Yumaklı, Konya'da yürütülen çalışmalar hakkında Vali Özkan'dan bilgi aldı. Yumaklı, daha sonra MHP ve AK Parti Konya il başkanlıklarında partililerle bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya'da Valilik, AK Parti ve MHP Konya il başkanlıklarını ziyaret etti.

Yumaklı, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği kentte Konya Ticaret Borsası'nda düzenlenen Tarımsal Üretim Planlaması Bölge İstişare Toplantısı'nın ardından, Valilik Ek Binası'nda Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti.

Burada Şeref Defteri'ni imzalayan Yumaklı, Konya'da yürütülen çalışmalar hakkında Vali Özkan'dan bilgi aldı.

Yumaklı, daha sonra MHP ve AK Parti Konya il başkanlıklarında partililerle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Politika

Tarım ve Orman Bakanı Vahdettin Özkan AK Parti Konya Politika Haberler

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