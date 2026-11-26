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Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, geçtiğimiz Ağustos ayında feshedilen terör örgütü SDG eski mensubu ve sözde üst düzey görevlisi İlham Ahmed'i Suriye Halk Meclisi üyeliğine atadı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, bugün yayımladığı kararnameyle feshedilen terör örgütü SDG eski mensubu İlham Ahmed'i Suriye Halk Meclisi üyeliğine atadı. Kararnameye göre söz konusu atama, meclisteki boş bağımsız üye koltuğunun doldurulması amacıyla gerçekleştirildi. Bu adımla birlikte Halk Meclisi'nin toplam üye sayısı 205'ten 206'ya yükseldi. Olaya ilişkin Suriye basınında yer alan haberlerde herhangi bir ayrıntı verilmedi.

Ahmed'in geçmişte SDG bünyesinde sözde üst düzey görevlerde bulunduğu biliniyor. Terör örgütü, Şam yönetimiyle varılan mutabakatlar kapsamında 25 Ağustos 2026'da kendisini feshettiğini ve devlet kurumlarına tamamen entegre olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı