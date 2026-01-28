Haberler

Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, ikinci kez Moskova'da

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ikinci kez Moskova'ya resmi ziyarette bulunarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili ilişkiler ve Orta Doğu'daki durum hakkında görüşecek.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, resmi temaslarda bulunmak üzere ikinci kez Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Rusya'ya ikinci kez resmi ziyaret gerçekleştiren eş-Şara'nın uçağı Moskova'daki Vnukov Havalimanı'na indi. Şara, havalimanında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin ve yetkililer trarafından karşılandı. Eş-Şara temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. İki lider görüşmede ikili ilişkileri, çeşitli alanlardaki yatırım beklentileri ve Orta Doğu'daki son durumu ele alacak.

Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, geçtiğimiz 15 Ekim'de Rusya'ya ziyaret düzenlemiş, Putin ile görüşmüştü. - MOSKOVA

