Suriye'de kabine değişikliği

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, yeni yayınladığı kararname ile kabinelerinde değişiklikler yaptı. Halid Fevvaz Zaurur, Enformasyon Bakanı olarak atanırken, Basil Hafız es-Süveydan Tarım Bakanı oldu. Yeni atamalarla birlikte idari mekanizmaların verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, gece geç saatlerde yayınladığı kararname ile kabinede bazı isimlerde değişiklik yaptı. Kararnamye göre, Halid Fevvaz Zaurur, Suriye Enformasyon Bakanı olarak, Basil Hafız es-Süveydan Tarım Bakanı olarak atandı. Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliği görevine ise Abdurrahman Bedreddin el-Ama getirildi.

Yerel yönetimler düzeyinde alınan kararlar doğrultusunda ise, Lazkiye Valisi olarak Ahmed Ali Mustafa atanırken, Deyrizor Valiliğine Ziyad Fevvaz el-Ayiş getirildi.

Kararnamede, yapılan bu değişikliklerin, ülkedeki idari mekanizmaların ve kamu hizmetlerinin verimliliğini artırmaya yönelik yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde hayata geçirildiği ifade edildi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
