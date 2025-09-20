Haberler

Suriye bayrağı, Washington Büyükelçiliğinde göndere çekildi

Suriye bayrağı, Washington Büyükelçiliğinde göndere çekildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye bayrağı, ABD'nin başkenti Washington'daki Suriye Büyükelçiliği konutunda göndere çekildi.

Suriye bayrağı, ABD'nin başkenti Washington'daki Suriye Büyükelçiliği konutunda göndere çekildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD'nin başkenti Washington'daki Suriye Büyükelçiliğinde Suriye bayrağını yeniden göndere çekti. Bakan Şeybani bayrak çekme töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Bu tarihi bir an. Şehitlerimizi, kayıp ve yaralı ailelerini, Suriye'nin burada görülebilmesi için fedakarlık yapanları unutamayız" diye konuştu. Şeybani sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Onlarca yıllık bir aradan sonra Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağı, Washington'daki büyükelçiliğimizde dalgalanıyor. Gurur ve onurla, direnen bir halkı ve yıkılmamış bir vatanı temsil ediyorum. Suriye geri dönüyor" ifadelerini kullandı.

Tarihi ABD ziyareti

Şeybani'nin ziyareti, "25 yıl aradan sonra bir Suriye Dışişleri Bakanı'nın ABD'ye yaptığı ilk resmi ziyaret" olma özelliğini taşıyor. Şeybani, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, bazı Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri ve ABD Hazine Bakanlığı'ndan bazı yetkililerle bir araya gelerek Suriye-ABD ilişkilerini, ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yolları ve Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını görüştü. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Rize'de sel ve heyelanla mücadele! Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı

Şehri sel vurdu! Köprü çöktü, meşhur yaylanın yolu ulaşıma kapandı
Görüntü selin vurduğu Rize'den: Doğanın gücü, insan hatasını yine affetmedi

Doğanın gücü, insan hatasını yine affetmedi
Bir yayınevi, sorularına koyduğu banknotlardaki Atatürk resmini sansürledi

Atatürk'e tahammül edemeyen biri daha! Tepkiler çığ gibi
11 yıl sonra bir ilk: Suriye bayrağı, Washington'da göndere çekildi

11 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.