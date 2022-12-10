Süleyman Soyu'dan mecliste HDP'lilere sert yanıt: Esas hesabı siz vereceksiniz

2023 bütçe görüşmeleri kapsamında mecliste gergin anlar yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu HDP'li Meral Danış Beştaş'ın kendisine yönelik "Kürt düşmanı" söylemlerine karşı, "Kürt düşmanı kimdir? 10 yaşındaki çocuğa kalaşnikof veren PKK ve HDP'dir" dedi. Soylu konuşmasının devamında, "Esas hesabı siz vereceksiniz" açıklamaları ile HDP'ye tepki gösterdi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın Süleyman Soylu'ya karşı söylediği "Kürt düşmanı" ithamına karşı bakan, meclis kürsüsünden cevap verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Birincisi Kürt düşmanı kimdir biliyor musunuz? On yaşındaki çocuğa kalaşnikof veren PKK ve HDP'dir" dedi.

"ESAS HESABI SİZ VERECEKSİNİZ"

Bakan Soylu, "Son beş yılda 1230'un üzerinde Türkiye'ye teslim olan PKK terör örgütünden kişiler var. Teröristler var. Geldiler. Ve 'HDP bizi dağa gönderdi' dediler. Esas hesabı siz vereceksiniz siz. Esas hesabı siz vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

"BİR İFTİRA SİLSİLESİ İLE KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Soylu açıklamalarının devamında "Gazi Meclis'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde hepimizin huzurunda Türkiye'de hepimizi Kürt düşmanlığıyla suçlayan ve ne dediğini bilmeyen PKK terör örgütünün buradaki konuşmasının sadece PKK terör örgütü tarafından tasvip edilebileceği düşüncesiyle hareket eden ve ifade etmem gerekir ki daha sıkıntılı sözler söylemem lazım ama kendimi tutuyorum. Bir hakaret ve iftira silsilesiyle karşı karşıya kaldık" dedi.

"SENDEN HERKESİN ANSIL NEFRET ETTİĞİNİ HERKES BİLİYOR"

Soylu "Birincisi Kürt düşmanı kimdir biliyor musunuz?" sorusunu sorarak, "On yaşındaki çocuğa kalaşnikof veren PKK ve HDP'dir. Hiç masum gibi bakma. Kimi kaçırdığını, kimi dağa gönderdiğini, annelerin senden nasıl nefret ettiğini herkes bilmektedir" dedi.

"REMZİYE TOSUN PKK'NIN KADRO ELEMANIDIR"

Soylu mecliste tülbenti yere atan HDP'li vekil Remziye Tosun hakkında da, "Burada tülbent atan Remziye Tosun sadece ve sadece PKK'nın kadro elemanıdır. Devletin bütün kayıtlarında da böyledir. Aynı zamanda son beş yılda 1230'un üzerinde Türkiye'ye teslim olan PKK terör örgütünden kişiler var. Teröristler var. Geldiler. Ve "HDP bizi dağa gönderdi" dediler. Esas hesabı siz vereceksiniz siz. Esas hesabı siz vereceksiniz siz" açıklamalarında bulundu.