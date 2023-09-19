Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş Alanya'da yakalandı

"Suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 8 yıldır aranan ve Alanya'da yakalanan Şerafettin Dadaş cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Dadaş'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan sevk edildiği Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı bildirildi.

Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ün 2015'te iş yerine giderken pusu kurularak öldürülmesi talimatını vermek ve "suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 8 yıldır aranan Dadaş, Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalanmıştı.