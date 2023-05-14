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STSO Başkanı Güven Kuzu, oyunu kullandı

STSO Başkanı Güven Kuzu, oyunu kullandı

Politika Haberleri

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (STSO) Güven Kuzu, oyunu sabah saatlerinde kullandı.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (STSO) Güven Kuzu, oyunu sabah saatlerinde kullandı.

Selami Değer Anadolu Lisesi'ne gelen STSO Başkanı Güven Kuzu, oy kullanma işleminin başladığı sabahın erken saatlerinde oyunu kullandı.

Kullandığı oyun ve seçimin ülkeye ve Siirt'te hayırlı olmasını dileyen STSO Başkanı Kuzu, "Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ülkemize, milletimize refah ve huzur getirmesini diliyorum" dedi. - SİİRT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Güven Kuzu Siirt Politika Haberler

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