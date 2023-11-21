Soylu hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi: Görevden ayrılalı 5 buçuk ay oldu, intikam duyguları bitmedi

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, basında yer alan kendisine yönelik haberlere sert tepki gösterdi. Soylu, "Görevden ayrılalı 5 buçuk ay oldu. Hırsları, kinleri, iftiraları, intikam duyguları bitmedi. Organize bir şekilde her gün yeni bir iftira, yeni bir yalan, yeni bir yakıştırma. Bana alışmışlar, gölgeme ateş edip görevlerini yapıyorlar" dedi.

İçişleri Bakanlığı koltuğunu 5 buçuk ay önce Ali Yerlikaya'ya devreden AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, bazı gazetecilerin kendisine yönelik haberlerine X platformu üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"KİNLERİ VE İFTİRALARI BİTMEDİ"

Paylaşımında söz konusu haberlere ait görsellere de yer veren Soylu, "Görevden ayrılalı 5 buçuk ay oldu. Hırsları, kinleri, iftiraları, intikam duyguları bitmedi" ifadelerini kullandı.

"GÖLGEME ATEŞ EDİP GÖREVLERİNİ YAPIYORLAR"

Soylu mesajına şöyle devam etti; "Organize bir şekilde her gün yeni bir iftira, yeni bir yalan, yeni bir yakıştırma. Bana alışmışlar! Gölgeme ateş edip görevlerini yapıyorlar!Her günkü gibi bugünde taze 4 örnek."