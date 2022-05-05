Soylu canlı yayında Ümit Özdağ'ın adını duyunca çılgına döndü: Hayvandan aşağı biridir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT ekranlarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriyeli mültecileri konusunda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında gelen bir soruya sinirlenen Soylu, sert ifadeler kullandı.

"HAYVANDAN AŞAĞI BİRİDİR"

Soruyu kabul etmeyen Soylu, "Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaaçık bellidir" dedi.

"HAYSİYETSİZ ADAM"

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İtibarımızı onunla bir araya getirir miyiz ya? Haysiyetsiz adam. Ümit Özdağ'ın yaptığı Soros taktiğidir."