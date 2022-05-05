Soylu canlı yayında Ümit Özdağ'ın adını duyunca çılgına döndü: Hayvandan aşağı biridir - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Soylu canlı yayında Ümit Özdağ'ın adını duyunca çılgına döndü: Hayvandan aşağı biridir

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Politika
 - Güncelleme:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ismini duyunca çok sinirlendi. Özdağ'ın iddialarına cevabı hakkındaki soruyu reddeden Soylu, "Adam yerine koymam. Hayvandan aşağı biridir. Sormayın, burayı terk ederim" diyerek tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT ekranlarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriyeli mültecileri konusunda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında gelen bir soruya sinirlenen Soylu, sert ifadeler kullandı.

"HAYVANDAN AŞAĞI BİRİDİR"

Soruyu kabul etmeyen Soylu, "Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaaçık bellidir" dedi.

"HAYSİYETSİZ ADAM"

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İtibarımızı onunla bir araya getirir miyiz ya? Haysiyetsiz adam. Ümit Özdağ'ın yaptığı Soros taktiğidir."

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Süleyman Soylu, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title