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Son dakika politika: Eski Filipinler Devlet Başkanı Ramos hayatını kaybetti

Son dakika politika: Eski Filipinler Devlet Başkanı Ramos hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eski Filipinler Devlet Başkanı Fidel Valdez Ramos, 94 yaşında hayatını kaybetti.

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Eski Filipinler Devlet Başkanı Fidel Valdez Ramos, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Filipinler'de 1992 ve 1998 yılları arasında 12. Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Fidel Valdez Ramos, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kore ve Vietnam savaşlarında yer alan ve 1986 yılındaki demokrasi yanlısı ayaklanmalarda kilit rol oynayan Ramos'un ölümü sevenlerini yasa boğdu. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Ramos'un ölüm haberinin ardından yaptığı açıklamada, "Ailemiz bu üzücü günde Filipin halkının acısını paylaşıyor. Sadece iyi bir lideri değil, aynı zamanda bir aile ferdini de kaybettik. Başkanlığının mirası her zaman aziz olacak ve minnettar ulusumuzun kalplerinde sonsuza kadar saklanacaktır" dedi. - MANILA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Filipinler Politika Haberler Son Dakika

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