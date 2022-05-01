Henüz 25 yaşındaydı! AK Partili genç yönetici evinde ölü bulundu - Haberler

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Henüz 25 yaşındaydı! AK Partili genç yönetici evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Henüz 25 yaşındaydı! AK Partili genç yönetici evinde ölü bulundu

AK Parti Didim İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi 25 yaşındaki Kezban Karababa, evinde ölü olarak bulundu. Abisi tarafından hareketsiz şekilde yatarak bulunan Karababa, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında genç kızın ölüm nedeni araştırılıyor.

Ak Parti Didim İlçe Gençlik Kolları yönetiminde yer alan 25 yaşındaki Kezban Karababa, abisi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde hareketsiz şekilde yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karababa, daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Karababa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Politika

Hisarcık, AK Parti, gençlik, Didim, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Haberler

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