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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit askerler Akgün ve Uzun'a rahmet diledi

AA - Abdullah Yasin Güler - Politika
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit askerler Akgün ve Uzun'a rahmet diledi

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun ile Eren Abluka-5 operasyon bölgesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'e rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun ile Eren Abluka-5 operasyon bölgesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'e rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren Abluka-5 operasyon bölgesinde elim bir kaza sonucu şehit olan kahraman Jandarmamız Fatih Berkay Akgün'e ve Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman askerimiz Nurettin Uzun'a Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Yasin Güler - Politika

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