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Son dakika haberi: Karabük heyetinden Tarım Bakanı'na ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi: Karabük heyetinden Tarım Bakanı'na ziyaret

Gelen son dakika haberine göre Karabük Valisi Fuat Gürel, beraberinde AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş ve AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Tarım ve Orman Bakanlığı görevine atanan Prof. Dr. Vahit Kirişci'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

KARABÜK (İHA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, beraberinde AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş ve AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Tarım ve Orman Bakanlığı görevine atanan Prof. Dr. Vahit Kirişci'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Karabük'te Tarım ve Orman Bakanlığının yapılan, devam eden ve planlanan yatırımları değerlendirilirken, bakan Kirişci nazik ziyaretlerinden dolayı heyete memnuniyetini ifade etti.

Karabük heyeti, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'ye teşekkür ederek Karabük'e davet etti. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Politika

Niyazi Güneş, Cumhur Ünal, Karabük, Tarım, Politika, Haberler

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