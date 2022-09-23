Son Dakika! Erdoğan'dan "Kılıçdaroğlu ortak aday olacak" iddiasıyla ilgili yorum: Biz kararlı, onlar kararsız şekilde yola devam ediyor

Son dakika! CHP'nin kamp yaptığı İzmir'de konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, partililerine hitaben "Artık karar verin, benimle misiniz?" diye sordu. Kılıçdaroğlu'na çok sayıda destek paylaşımı gelirken, CHP liderinin bu çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığına ne diyorsunuz?" sorusuna, "Arkadaşlar, bu bizim değil onların sorunu. Biz kararlı, onlar kararsız bir şekilde yola devam ediyor" diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da Hz. Ali Camii'ndeki cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başta dış politika olmak üzere, iç politikada son yaşanan gelişmeler soruldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK İHTİMALİ SORUSUNU YANITLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazeteci tarafından yöneltilen "CHP lideri Kılıçdaroğlu bugün partililerine "Artık karar verin, benimle misiniz? diye sordu. CHP lideri 6'lı masanın ortak adayı olabilir" şeklindeki soruyu da yanıtsız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan soruya, "Onun derdi niye bizi gersin ki? Biz işimize bakıyoruz. Şu an itibarıyla Cumhur İttifakı bu konuda kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Onlar da kararsız bir şekilde yola devam ediyor. Aramızdaki fark bu" diye cevap verdi.

"4 MİLYONU AŞAN BİR TAHIL SEVK EDİLDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından diğer satır başları ise şu şekilde: "Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak attığımız bu adımda tabii öncelikli tahıl koridoru meselesi, ardından tabii girişimleri başlattığımız esir takası ile ilgili süreçte hamdolsun 4 milyon tonu aşan bir tahıl koridorundan gidişler oldu. Hala devam ediyor. Burada bizim tabii şu andaki önemli adımlarımızdan bir tanesi Rusya tarafından gelecek olan tahıl. Şu ana kadar gelenler daha çok Ukrayna. Rusya'yı da başlattığımızda en önemlisi gübre nakli meselesi. Bunu da başlattığımızı anda özellikle fakir ülkelere, az gelişmiş ülkelere gübre naklini yapmamız onları da ciddi manada hareketlendirecektir.

"ESİR TAKASINDAKİ 200 İSİM BİZİM KONTROLÜMÜZDE"

Tabi burada üzerinde ısrarla durduğumuz nokta esir takasıydı. Esir takasında da 200 ismin üzerinde durmuştuk. Bu 200 ismin hepsi de bizde mevcut. Bunlar tamamıyla bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde. Bunların içerisinde bir tanesi sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de biz Rusya'ya gönderdik. Şu an itibarıyla da bu süreci kararlı bir şekilde sürdürüyoruz, bizdeki misafirlere de sahip çıkıyoruz. Bizim İletişim Başkanlığımız çok daha güçlü, çok daha bu noktada dünya ile iletişim ağını kurdu, yürütüyor. Onlar bizi geriden takip ediyorlar.

Bu sadece bir Mir kart olayı değil, bunun alternatifi olarak elimizde neler var bunların üzerinde duracağız, neler yapabiliriz, ne gibi adımlar atabiliriz bunların üzerinde durmak suretiyle bu çalışmamızı sürdüreceğiz.

"ABD'DE UMMADIĞIM BİR YAKLAŞIM GÖRDÜM, BU BENİ MUTLU ETTİ"

Central Park'ta yanımıza gelen dünyanın değişik ülkelerinden, değişik yerlerden dostlar hepsi de hakikaten ummadığım, beklemediğim şekilde farklı yaklaşımlarla, farklı sorularla bize karşı olan teveccühlerini gösterdiler. Bu da tabii bizi mutlu etti. Demek ki dünyada ciddi manada sevenlerimiz var. Bu da Türkiye'nin nerelere geldiğini, ne gibi bir konuma yerleştiğini göstermesi bakımından çok çok önemli."