Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile görüştüCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.
ANKARA, -
Demirören Haber Ajansı / Politika