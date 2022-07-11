Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı / Politika