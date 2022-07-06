Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kabul etmezseniz imza atmayız' dedik, kabul ettiler. FETÖ bir terör örgütü olarak NATO kayıtlarına girdi
Haberler.com - Erdem Aksoy - Politika
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Son dakika: Türkiye uzun süredir üyeliklerine karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerine NATO Zirvesi öncesi imzalanan üçlü muhtırayla yeşil ışık yaktı. Muhalefetin üçlü muhtıraya yönelik eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Kabul etmezseniz imza atmayız' dedik, kabul ettiler. FETÖ bir terör örgütü olarak NATO kayıtlarına girdi" dedi.
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