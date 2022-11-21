Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harekat Merkezi'ndeki Bakan Akar ile telefonda görüşerek operasyonlara ilişkin bilgi alıp yeni talimatlar verdi.
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ndeki Hulusi Akar'dan karadan ve havadan vurulan hedeflerle ilgili bilgi aldı. Erdoğan, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi alarak, yeni talimatlar verdi.
13 Kasım günü Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri bombalı saldırının emrinin verildiği Suriye'nin kuzeyinin yanı sıra Irak'ın kuzeyinde Pençe Kılıç Operasyonu'nu başlattı.
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