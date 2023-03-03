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Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'in adaylık restine ilk yorum: Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak

Politika Haberleri

Son dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'daki 5 partinin cumhurbaşkanı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nun adında mutabık kaldıklarını ve buna karşı çıktıklarını açıkladı. Akşener'in sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak." dedi. Öte yandan CHP MYK bugün olağanüstü toplanacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Akşener, "5 siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına evet dedi. Biz iki ismi beyan ettik. Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'ydu. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi." dedi.

Bu açıklamanın ardından gözlerin çevrildiği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Gazetecilerin sorularına tek cümle ile cevap veren Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak." ifadelerini kullandı.

TBMM'de TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşen Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezine geçtiği ve CHP MYK'nın olağanüstü toplanacağı öğrenildi.

6'lı Masa'dan kalktıklarını duyuran Akşener, konuşmasının sonlarında İmamoğlu ve Yavaş'a çağrı yaptı. İYİ Parti lideri, "Bu yüzden Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapıyorum. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkaz altında bile yalnız bırakmadınız. Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife dayatmayı değil, dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilmez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu saatten sonra bizlere düşen seçim yapmaktır." dedi.

Seçim Sonuçları

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener 6'lı Masa Politika Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (23)

Alparslan Namlı:

Recep Tayyip Erdoğan, gerisi boş...

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T. Z:

Anlayamdıgım tek konu şu; Erdoğan Kılıcdaroğlu`nu yaklaşık son 10 secimde nakavt etmis,ve sabah-aksam secim yapsalar karsısında da hic sans yoktur. Niye bu adamı koyarlar ya Gencler gelsin artik..!

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Turgay Çakmak:

ETME BULMA DÜNYASI RAHMETLİ DENİZ BAYKAL NİHAYET HUZURA ERDİİ BİR GERÇEK VAR YAPTIGINI YAŞAMADAN ÖLMEZSİN DİYE

Cevap Yaz1967Yayından Kaldır
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