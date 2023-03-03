Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'in adaylık restine ilk yorum: Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak

Son dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'daki 5 partinin cumhurbaşkanı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nun adında mutabık kaldıklarını ve buna karşı çıktıklarını açıkladı. Akşener'in sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak." dedi. Öte yandan CHP MYK bugün olağanüstü toplanacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Akşener, "5 siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına evet dedi. Biz iki ismi beyan ettik. Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'ydu. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi." dedi.

"BÜTÜN TAŞLAR YERİNE OTURACAK"

Bu açıklamanın ardından gözlerin çevrildiği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Gazetecilerin sorularına tek cümle ile cevap veren Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak." ifadelerini kullandı.

CHP MYK'DAN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

TBMM'de TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşen Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezine geçtiği ve CHP MYK'nın olağanüstü toplanacağı öğrenildi.

AKŞENER, YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI YAPTI

6'lı Masa'dan kalktıklarını duyuran Akşener, konuşmasının sonlarında İmamoğlu ve Yavaş'a çağrı yaptı. İYİ Parti lideri, "Bu yüzden Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapıyorum. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkaz altında bile yalnız bırakmadınız. Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife dayatmayı değil, dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilmez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu saatten sonra bizlere düşen seçim yapmaktır." dedi.