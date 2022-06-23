Son Dakika! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Adayımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır, adaylığı yasaldır

Türkiye 2023 seçimlerine doğru ilerlerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu açıklamıştı. Muhalefet cephesi ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez aday olmasının yasal olmadığını söyleyerek ancak erken seçim kararı alırsa aday olabileceğini ifade etmişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise muhalefetin iddialarına yanıt verdi.

"ADAYIMIZ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN"

2023 seçimlerine ilişkin konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Adayımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır, adaylığı yasaldır." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Erken seçim kararı alması için parlamentoyu feshetmesi lazım, son uygulamalara göre o zaman kendisi aday olabiliyor. Dolayısıyla zamanında seçim olacaktır gibi açıklamalar yapıyor ama aslında erken seçim olacak bizim tahminimize göre, Erdoğan da aday olacak ve biz de onu inşallah hep birlikte emekli edeceğiz" ifadeleriyle yanıt vermişti.