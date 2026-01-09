Haberler

Siyasi partiler PMD'yi ziyaret etti

Güncelleme:
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla CHP ve İYİ Parti grupları, Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret etti. Ziyarette, Suriye'deki durum ve gazetecilerin çalışma şartları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Siyasi parti grupları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, beraberindeki TBMM Katip Üye Nermin Yıldırım Kara ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile PMD'yi ziyaret etti. Günaydın, Suriye'de yaşananlara ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti hem kendi ülkesinde hem de bölgede barışı, demokrasiyi tesis edebilmek için ortak akla ve yönetim gücüne dayanmak zorundadır" dedi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de, TBMM Katip Üye Yasin Öztürk ve Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı ile birlikte PMD'yi ziyaret etti. Çömez, en düşük emekli aylığının 20 bin TL'ye yükseltilmesine ilişkin kanun teklifine ilişkin, rakamın açlık sınırının altında ve kabul edilemez olduğunu söyledi. Çömez, Suriye ile ilgili gelişmeleri değerlendirerek, "Suriye'nin güneyi İsrail tarafından işgal edildi. Fırat'ın doğusunda PYD-YPG'nin hakim olduğu bölge var. Biz bunlarla birlikte Suriye'de bütün toplum kesimlerinin güvenliğinin teminat altına alınması ve orada huzur ve istikrarın sağlanması gerektiğini savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Taşçı da gazetecilerin çalışma şartlarını eleştirerek, "Gazeteciler düşük ücretlilerin haklarını savunuyorlar ama dönüp baktığımızda kendileri de çok düşük ücretlerle çalışıyorlar" şeklinde konuştu. - ANKARA

Haberler.com




