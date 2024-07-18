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''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa

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Sivas'ta Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Bekir Bozkaya ve 220 üye istifa etti. Bozkaya, istifa gerekçesi olarak, İl Başkanı Fatih Kalkan'ın kendi varlığını sürdürebilmek için bir takım faaliyetler yürütmesini ve seçim günü sandık görevlilerine iftar yemeği göndermeyip "Zıkkım yesinler, gebersinler" sözünün etkili olduğunu kaydetti.

Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Bekir Bozkaya, kendisi ve 220 üyenin partilerinden istifa ettiğini duyurdu. Bozkaya'nın istifa açıklamasında YRP İl Başkanı Fatih Kalkan hakkındaki iddiaları da oldukça dikkat çekti.

"KENDİ HEGEMONYASINI SÜRDÜREBİLMEK İÇİN..."

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Sivas'ta yüzde 3,10 oy alan Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi yaşandı. Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Bekir Bozkaya, görevinden istifa ettiğini duyurduğu paylaşımda İl Başkanı Fatih Kalkan'ın süreç boyunca takındığı tavır ve hareketleri eleştirdi. Bozkaya, oy kaybına zarar vereceği baştan beri belli olduğu halde aday olarak çıkan Kalkan için "Kendi hegemonyasını sürdürebilmek için kendinden daha çok çevresi, gücü olan insanları partiye kazandırmamak adına kısır döngü içerisinde kendi varlığını sürdürebilmek için kişileri partimizden uzaklaştırdı" dedi.

"ZIKKIM YESİNLER, GEBERSİNLER"

Bozkaya, istifalarında seçim günü il başkanının sandık görevlilerine yönelik sözlerinin etkili olduğunu ifade ederek, "Bu süreç içerisinde merkez ilçe başkanı olarak, partimize kazandırmış olduğum 220 kişi de benimle birlikte İl Başkanı Fatih Kalkan'a tepki olarak partimizdeki görevlerinden istifa etmektedirler. Yönetimin istifasında, seçim günü parti binasında sonuçları beklerken sandık görevlilerine iftar yemeğini göndermediği gibi bir de üstüne sandık görevlilerine 'Zıkkım yesinler, gebersinler' sözünün çok büyük etkisi olmuştur." sözlerini kullandı.

Seçim günü sandık görevlilerine iftar yemeğinin verilmemesinden dolayı yaklaşık 400 sandık görevlisinin de istifa ettiğini ifade eden Bozkaya, "Bu süreçte en azından çıkıp özür dileme inceliğinde bile bulunmayan bir il başkanının kadrosunda çalışmamız mümkün değildir. Saygıdeğer hemşehrilerimize hizmet etmek boynumuzun borcu olup, hizmet etmeye her zaman devam edeceğime kıymetli halkımızın huzurunda söz vermekteyim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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