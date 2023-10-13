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Sivas'ın Hafik ilçesine atanan Kaymakam Yusuf Keten göreve başladı

Kaymakam Yusuf Keten, Hafik ilçesindeki görevine başladı ve kurum amirleri ile tanışma toplantısı düzenledi. Keten, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve köyleri ziyaret etme planları yaptığını belirtti.