Sivas'ın Hafik ilçesine atanan Kaymakam Yusuf Keten göreve başladı
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Kaymakam Yusuf Keten, Hafik ilçesindeki görevine başladı ve kurum amirleri ile tanışma toplantısı düzenledi. Keten, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve köyleri ziyaret etme planları yaptığını belirtti.
Sivas'ın Hafik ilçesine atanan Kaymakam Yusuf Keten görevine başladı.
Görevine başlayan Keten, kaymakamlık toplantı salonunda kurum amirleri ile tanışma toplantısı düzenledi.
Keten, toplantıda ilgili birim amirlerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Köylerdeki çalışmalarla ilgili de bilgi alan Keten, kısa zamanda köyleri ziyaret edeceğini söyledi.
Kaynak: AA / Politika