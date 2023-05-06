Sinan Oğan: 'İkinci tura kalacağız'

'ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIM'

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Kars'ta sanayi sitesini ziyareti edip, esnafın sorun ve taleplerini dinledi. Oğan, " Iğdır'da bir köyde anası tarafından tarlada doğmuş, çobanlık yapmış ve kaz çobanlığı da yapmış birisi olarak şunu söylemek istiyorum; çalıştım, çabaladım, elimden gelen her şeyi yaptım. Bu bölgeden çıkıp da özel okullarda okumadım, arkamda zengin dayılarım olmadı, medya baronları yanımda olmadı. Yanımda bir tek; yukarıda Allah, aşağıda hemşehrilerim ve kendi bileğimin gücü ile aklımın ve yüreğimin yol göstermesiyle çalıştım, çabaladım, bugünlere geldim. Üzerime düşeni yaptım. Bu bölgeden çıkan batıdaki kadar şanslı olmuyor. Bu bölgeden çıkıp, özel okullarda okumuyorsunuz. Bu bölgelerden ortalama bir ailenin imkanları ile çıkıp, bugün buraya bir hemşehriniz olarak; üzerime düşeni yaptıysam, çalıştıysam, çabaladıysam ve herkes, 'Olmaz, olamaz, Türk milliyetçilerinin adayı çıkmaz, çıkarmazlar ya AKP'nin yanına sığınır ya CHP'nin yanına sığınır, siz başta başaramazsınız' derken; sizinle beraber başardık" dedi.

Sinan Oğan, konuşmasının ardından gençlerin okuduğu 'Öğrenci Andı'nı dinleyip, kara yolu ile Iğdır'a hareket etti.