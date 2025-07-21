Şile Belediye Başkanvekili Seçimi Gerçekleşti

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Şile Belediye Meclisi, tutuklanan Başkan Özgür Kabadayı'nın yerine vekalet edecek ismi belirlemek için olağanüstü toplantı düzenledi. CHP'nin adayı Sacit Terzi, dördüncü turda 8 oy alarak Başkanvekili seçildi.

ŞİLE Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın tutuklanmasının ardından yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi, saat 10.00'da olağanüstü toplandı. 15 üyeden oluşan Şile Belediye Meclisi'nde Başkanvekili seçimi için CHP Grubu Sacit Elçi'yi aday gösterirken, Cumhur İttifakı'nın adayı ise Kaya Kocaman oldu.Üçüncü turdaki seçimde CHP grubunun adayı Sacit Terzi 8 oy alırken, rakibi Kaya Kocaman 7 oy aldı.Cumhur İttifakı'nın itirazları üzerine seçimde dördüncü tura geçildi.Dördüncü turda ise, CHP grubunun adayı Sacit Terzi 8 oy alarak Belediye Başkanvekili seçildi.

İstanbul Valiliği'nin 17 Temmuz'da yaptığı duyurunun ardından toplanan mecliste, Kabadayı'nın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasıyla boşalan belediye başkanlığı görevine vekalet edecek isim için seçim başladı. Mecliste CHP'nin 8, AK Parti'nin 4, MHP'nin 1, bağımsız üyelerin ise 2 sandalyesi bulunuyor. 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre Başkanvekili seçimi, meclis üyelerinin salt çoğunluğuyla yapılıyor. İlk iki turda 3/2 çoğunluk sağlanamazsa, üçüncü turda en fazla oyu alan aday başkanvekili seçiliyor. Seçimde CHP Grubu Sacit Elçi'yi aday gösterirken, Cumhur İttifakı'nın adayı ise Kaya Kocaman oldu.

ÜÇÜNCÜ TURDA TERZİ 8 OY, KOCAMAN 7 OY ALDI

Şile Belediyesi'nde Başkanvekili CHP'nin adayı Sacit Terzi oldu. Üçüncü turda 8 oyla Sacit Terzi seçilirken, rakibi Kaya Kocaman 7 oy aldı. Cumhur İttifakının 'Salt çoğunluk sağlanamadı' itirazları üzerine dördüncü tura geçildi.

DÖRDÜNCÜ TURA GİDİLDİ

Dördüncü turda yapılan seçimle CHP grubunun adayı Sacit Terzi 8 oy alarak başkanvekili seçildi. Cumhur İttifakı'nın adayı Kaya Kocaman ise seçimde 7 oy aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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