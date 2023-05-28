Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kuzu oy kullandı

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sandık başına giderek oyunu kullandı. STSO Başkanı Güven Kuzu, Selami Değer Anadolu Lisesinde oy kullanarak, ülkeye ve Siirt'e hayırlı olmasını diledi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sandık başına giderek oyunu kullandı.

Tüm yurtta olduğu gibisi Siirt'te de saat 08.00'de başladı. STSO Başkanı Güven Kuzu, Selami Değer Anadolu Lisesinde oy kullanarak, ülkeye ve Siirt'e hayırlı olmasını diledi. Kullandığı oyun ve seçimin ülkeye ve Siirt'te hayırlı olmasını dileyen Başkan Kuzu, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkemize, milletimize refah ve huzur getirmesini diliyorum" dedi. - SİİRT