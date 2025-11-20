Sera Kadıgil'in Bakan Yusuf Tekin'le ilgili sözleri komisyonu karıştırdı

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin komisyonda sunum yaptı.

KADIGİL'DEN BAKAN TEKİN'E ZEHİR ZEMBEREK "MESEM" TEPKİSİ

Komisyonda Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in Bakan Tekin'e yönelik sözleri ortalığı karıştırdı. Mesleki Eğitim Merkezi'nde (MESEM) hayatını kaybeden öğrencileri gündeme getiren Kadıgil, Bakan Tekin'e, "MESEM'de 16 çocuğun ölümünün doğrudan faili Milli eğitim Bakanı Yusuf Tekin'dir." dedi.

BAKAN TEKİN: BÖYLE TERBİYESİZLİK OLMAZ

Kadıgil'e Bakan Tekin'den sert tepki geldi. Bakan Tekin, "Böyle terbiyesizlik olmaz, Sizi ahlaka ve nezakete davet ediyorum. Ahlaksızlığın hiç gereği yok." ifadelerini kullandı. Tekin daha sonra komisyonu terk etti.