Haberler

Sera Kadıgil'in Bakan Yusuf Tekin'le ilgili sözleri komisyonu karıştırdı

Sera Kadıgil'in Bakan Yusuf Tekin'le ilgili sözleri komisyonu karıştırdı Haber Videosunu İzle
Sera Kadıgil'in Bakan Yusuf Tekin'le ilgili sözleri komisyonu karıştırdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TİP Milletvekili Sera Kadıgil'in Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile ilgili sözleri tansiyonu yükseltti. Kadıgil, "MESEM'de 16 çocuğun ölümünün doğrudan faili Milli eğitim Bakanı Yusuf Tekin'dir." derken, Tekin, "Böyle terbiyesizlik olmaz, Sizi ahlaka ve nezakete davet ediyorum. Ahlaksızlığın hiç gereği yok." dedi. Tekin ardından komisyonu terk etti.

  • Sera Kadıgil, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i MESEM'de 16 çocuğun ölümünün doğrudan faili olmakla suçladı.
  • Yusuf Tekin, Sera Kadıgil'in sözlerini terbiyesizlik ve ahlaksızlık olarak nitelendirdi.
  • Yusuf Tekin, komisyonu terk etti.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin komisyonda sunum yaptı.

KADIGİL'DEN BAKAN TEKİN'E ZEHİR ZEMBEREK "MESEM" TEPKİSİ

Komisyonda Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in Bakan Tekin'e yönelik sözleri ortalığı karıştırdı. Mesleki Eğitim Merkezi'nde (MESEM) hayatını kaybeden öğrencileri gündeme getiren Kadıgil, Bakan Tekin'e, "MESEM'de 16 çocuğun ölümünün doğrudan faili Milli eğitim Bakanı Yusuf Tekin'dir." dedi.

BAKAN TEKİN: BÖYLE TERBİYESİZLİK OLMAZ

Kadıgil'e Bakan Tekin'den sert tepki geldi. Bakan Tekin, "Böyle terbiyesizlik olmaz, Sizi ahlaka ve nezakete davet ediyorum. Ahlaksızlığın hiç gereği yok." ifadelerini kullandı. Tekin daha sonra komisyonu terk etti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500

Yorumlar (48)

Haber Yorumlarıdz8yz5xh7k:

şu kadın iğrenç bir mahlukat, çok söyliyecek şey var ama nalet olsun

Yorum Beğen517
Yorum Beğenme975
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUmut Yağcı:

yusuf tekin bunları şamar oğlanına çevirdiği için bunlarda agızları salyalı salyalı saldırıyor adama

Yorum Beğen400
Yorum Beğenme694
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

s.g . çomar

yanıt233
yanıt102
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

niye komisyonu bırakıp kaçmış hem de "terbiyesiz ahlaksız" diye hakaret, ederek yalan veya yanlışsa savunsun kendini

yanıt313
yanıt105
Haber Yorumlarıanti mizantropist:

cehalet he yerde kötü hissettirir ama Türkiye'de siz mutlu oluyorsunuz hayret adamlar yıllardır eğitimi kaldırdı, din hariç öğretimi de ortadan kaldırıyor.

yanıt156
yanıt53
Haber Yorumlarıosman Öztürk:

Babayaro sen niye bu kadar üstüne alındın.Yoksa aklıma gelenden olmasın.

yanıt33
yanıt41
Haber YorumlarıUğur Mir Sezgin:

Umut Yağcı: senin beynszleri başımıza bela etti, eğitimsiz senin gibi bir sürü cahil yetiştirdiler ve şimdi başımaza bela oldunuz, inşallah sizide temizleyeceğiz

yanıt65
yanıt26
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Helal olsun sana twk basina dagitti

Yorum Beğen340
Yorum Beğenme154
yanıtYanıtla
Tüm 48 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak

Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.