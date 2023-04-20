'Senin Adın Erdoğan' videosu izlenme rekorları kırıyor

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıllık Ak Parti hükümetleri dönemindeki projeleri anlatan video klip, internette izlenme rekorları kırıyor.

Hazırlanan video klip, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıllık Ak Parti hükümetleri döneminde yapılan vizyon projeleri anlatıyor. 'Senin Adın Erdoğan' başlığı ve "Reis'in Yanında Olma Vaktidir" müziği eşliğinde yayımlanan video klipte Türkiye'nin yerel, genel hizmetler ve savunma sanayinde yaşadığı büyük dönüşümlerle yenilikler Erdoğan imzası ile gösteriliyor.

E. Karadeniz Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Ada, " Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ve dünya devletlerinin seçim ile ilgili beyanlarını da görünce durumdan vazife çıkarıp önce Reisin Yanında Olmanın Vaktidir diye bir şiir yazdım. Bunun geniş kitleler tarafından duyulması için notasını çıkarıp marş yaptık. ve sonrasında bunu yaptığımız video ile bütünleştirip bir konsept oluşturduk. Amacımız, yaptığımız tüm konsept çalışmaları Türkiye Yüzyılında asrın en önemli seçiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmaktır" dedi.