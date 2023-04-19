Efes Selçuk'tan Kılıçdaroğlu'na Destek: "Adayımızın Arkasında Kocaman Bir Halk Var"

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyası için açtığı bağış hesaplarına Efes Selçuk’tan destek geldi. CHP Efes Selçuk İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Karanfil ve parti üyeleri, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile beraber bankaya giderek, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyası için bağış yaptılar.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için açtığı bağış hesaplarına Efes Selçuk'tan destek geldi. CHP Efes Selçuk İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Karanfil ve parti üyeleri, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile beraber bankaya giderek, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için bağış yaptılar.

Destek veren herkese teşekkür eden CHP Efes Selçuk İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Karanfil, "13. Cumhurbaşkanı adayımız, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına destek için İş Bankası'ndaki Cumhurbaşkanlığı hesabına bağışta bulunduk. Hepinize katıldığınız için, destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun, inşallah iktidar olacağız Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı seçip. Büyük bir çoğunlukla da meclisi temsil edeceğiz" dedi.

"HALK HAREKETİ OLARAK BU BAĞIŞI YAPTIK"

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle halkın iktidarının gerçekleşeceğini belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Bugün Selçuk ilçesinde halkın iktidarına susamış olan insanlarla beraber Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütüyle birlikte Türkiye İş Bankası'nın önündeyiz. 13. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için bir bağışta bulunduk. Bu bağışın esas sebebi şudur; "Çünkü bizim Cumhurbaşkanı adayımızın örtülü ödenekleri yok. Bizim Cumhurbaşkanı adayımızın kocaman sarayları ve o sarayların günlük olarak yaptığı milyonluk harcamaları yok. Bizim Cumhurbaşkanı adayımızın arkasında kocaman bir halk var. ve biz halk hareketi olarak bu bağışı yaptık. Umuyoruz ki, halkın iktidarı en yakın zamanda gerçekleşecek" dedi.