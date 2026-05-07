AK Parti'li Dusak, Şanlıurfa'da fırtına nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderileceğini söyledi

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, Şanlıurfa'da yaşanan fırtınanın ardından devlet-millet dayanışmasının önemini vurguladı. Fırtına nedeniyle meydana gelen hasar ve yaralanmaların giderilmesi için kararlılıkla adımlar atıldığını belirtti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, Şanlıurfa'da yaşanan fırtınaya ilişkin, "Devlet-millet dayanışmasıyla yaralar sarılmıştır, sarılmaktadır, sarılacaktır. Vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi adına gereken tüm adımlar kararlılıkla atılmaya devam edecektir." dedi.

Dusak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 3 Mayıs'ta Şanlıurfa'da etkili olan fırtınanın şehirde ciddi hasara yol açtığını söyledi.

Fırtına nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 29 kişinin de yaralandığını anlatan Dusak, yaralıların tedavisinin devam ettiğini kaydetti.

Dusak, fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın tüm birimlerle afetin ilk anından itibaren vatandaşların yanında olduğunu belirten Dusak, yürütülen çalışmalarla vatandaşların yalnız bırakılmadığını vurguladı.

Dusak, TBMM Başkanvekili, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ ve Şanlıurfa milletvekilleri ile fırtınanın sabahında sahada olduklarını anlatarak, "Afetten etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak vatandaşlarımızın yanında olduk. Yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdik, takip ettik." diye konuştu.

Hasar ve zarar tespit çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü bildiren Dusak, acil destek ödeneğinin gönderildiğini, ihtiyaç duyulması halinde ilave desteklerin de sağlanacağını aktardı.

Dusak, şehirde yürütülen enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarının belediyeler ve ilgili kurumlar koordinasyonunda aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Şehrin tarım bölgesi olduğuna da dikkati çeken Dusak, "Tarım arazilerimizde meydana gelen ürün kayıplarının tespiti amacıyla 54 ayrı ekip tarafından zarar tespit çalışmaları sürdürülmektedir. Bu bölgeler özellikle fıstık ve diğer tarım ürünleri açısından önemli alanlardır, ülke ekonomimizde de önemli yer tutmaktadır. Üreticilerimizin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için süreç, yakından takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Dusak, hiçbir vatandaşın mağdur edilmediğini ve edilmeyeceğini de vurgulayarak, "Devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır. Devlet-millet dayanışmasıyla yaralar sarılmıştır, sarılmaktadır, sarılacaktır. Vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi adına gereken tüm adımlar kararlılıkla atılmaya devam edecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı
