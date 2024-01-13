Samsun Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, beş aday adayına çağrıda bulundu

Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, belediye başkanlığı için beş aday adayına çağrı yaparak, Atakum'daki seçmenin karşısına hep beraber çıkma teklifinde bulundu.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, CHP Genel Merkezi'nin Atakum ve İlkadım'da parti üyeleri ile halka yönelik iki aşamalı eğilim yoklaması kararını, demokratik bulduğunu belirterek, "Atakum ve İlkadım'daki CHP üyelerinin kendi iradeleri önemli ama asıl temsil ettikleri irade, Atakum'da 175 bin ve bir o kadarı da İlkadım'da olan seçmenin iradesi. Bu iradeyi sandığa yansıtacak adayı, belirlemeleri önemli. Bir öneride bulunuyorum. Atakum'da belediye başkanlığı için CHP'den altı aday adayı var, bir araya gelelim. Türkiye'nin en güvenilir araştırma şirketini, biz seçelim. Tüm Atakum'u temsilen yüz yüze görüşerek, 175 bin seçmene göre içimizden kim öne çıkarsa, altımız birden Atakum'a, 31 Mart akşamı belediye başkanı seçilmek üzere getirelim. Bu çağrıyı yapıyorum. Bu çağrı, Türkiye için de örnek bir çağrı. Bu seçim sadece yerel seçim değil, Türkiye seçimi. Hem CHP hem de ülke için gelecek seçimi" dedi. - SAMSUN