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Şam'da 40 Aşiret ve Kabile Temsilcisi Suriye'nin Geleceği İçin Toplandı

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Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'da farklı millet, aşiret ve kabilenin 400'e yakın temsilcisi bir araya gelerek ülkenin geleceği hakkında ortak kararlar aldı. Toplantıda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'da toplanan 40 farklı aşiret ve kabile temsilcileri, ülkenin geleceği için ortak kararlar aldı.

Esad rejiminin devrilmesinden sonra kurulan yeni hükumete destek veren farklı millet, aşiret ve kabilenin temsilcileri başkent Şam'da bir araya geldi. Suriye Kabilelerinin Ulusal Birliği adlı toplantıya Arap, Kürt, Türkmen, Çerkez gibi farklı kimliklere sahip aşiretler ile Yezidi, Dürzi, Hristiyan, Müslüman, Süryani gibi inançlara sahip toplulukların 400'e yakın temsilcisi katıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda aşiret ve kabilelerin temsilcileri konuşma yaptı. Ülkenin geleceğiyle ilgili kararların alındığı toplantıda yeni Suriye'nin inşasında herkesin üzerine düşeni yapması gerektiği vurgulandı. Toplantıya katılan toplulukların nüfusunun Suriye nüfusunun yarısından fazla olduğu belirtildi.

Suriye'deki bütün toplulukların temsilcileri katıldı

Toplantının ardından açıklama yapan Torki Aşireti Temsilcisi Samer Hemsh, "40 aşiretin temsilcileri Şam'da toplandık. Millet, aşiret ve kabilelerin arasında Arap, Türkmen, Kürt, Çerkez, Müslüman, Hristiyan, Dürzi, hepsi var. Suriye'nin geleceğini konuştuk, bunun için kararlar aldık. Gelecekte daha iyi olacağız inşallah. Suriye'nin hepsi bir millettir" dedi.

Türkiye'yi örnek alıyorlar

Yeni Suriye'nin Türkiye'nin desteğiyle ayağa kalkacağını belirten Hemsh, "Çok şükür biz Türkiye'den çok memnunuz. Yaklaşık 12 senedir Suriyeliler orada yaşıyor. Yeni Suriye için birlikte kararlar aldık. Türkiye bize yardım ederse yeni Suriye Türkiye gibi olacaktır. Ben 10 yıl önce Mersin'de kaldım. Türkiye'den çok memnunum, çok seviyorum. Farklı mezhep, ırk ve dindeki bütün Suriyelilerin beraber çalışması lazım. Esad herkesi ayrıştırdı, gruplara ayırdı ama şimdi birlik ve beraberlik zamanı" diye konuştu. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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