Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt
"Yenidoğan çetesi" davasında sanıkların savunmaları devam ederken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu muhalefetin istifa çağrılarına yanıt verdi. Memişoğlu "Bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir?" dedi. Memişoğlu, TBMM'de "Sağlık Bakanı istifa" yazılı dövizler, bebek patikleri ve bebek kıyafetleriyle protesto edilmişti.
Yenidoğan çetesiyle ilgili yargılama sürerken, CHP ve diğer muhalefet milletvekilleri Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun istifasını istemişti.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında muhalefet partilerinin milletvekilleri dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu, "Sağlık Bakanı istifa" yazılı dövizle karşıladı.
CHP'DEN İSTİFA ÇAĞRISI
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın önündeki sırada, bebek patikleri ve bebek kıyafetleri yer aldı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Bu çocuklar annelerine kavuşamadan öldürüldüler, bu patikleri giyemeden öldüler" dedi.
MEMİŞOĞLU'NDAN İLK YANIT
Sağlık Bakanı Memişoğlu, istifa çağrılarına, "Bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir? Bunları yakalattığımız için mi?" yanıtını verdi.