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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt

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"Yenidoğan çetesi" davasında sanıkların savunmaları devam ederken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu muhalefetin istifa çağrılarına yanıt verdi. Memişoğlu "Bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir?" dedi. Memişoğlu, TBMM'de "Sağlık Bakanı istifa" yazılı dövizler, bebek patikleri ve bebek kıyafetleriyle protesto edilmişti.

Yenidoğan çetesiyle ilgili yargılama sürerken, CHP ve diğer muhalefet milletvekilleri Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun istifasını istemişti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında muhalefet partilerinin milletvekilleri dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu, "Sağlık Bakanı istifa" yazılı dövizle karşıladı.

CHP'DEN İSTİFA ÇAĞRISI

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın önündeki sırada, bebek patikleri ve bebek kıyafetleri yer aldı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Bu çocuklar annelerine kavuşamadan öldürüldüler, bu patikleri giyemeden öldüler" dedi.

MEMİŞOĞLU'NDAN İLK YANIT

Sağlık Bakanı Memişoğlu, istifa çağrılarına, "Bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir? Bunları yakalattığımız için mi?" yanıtını verdi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıÖmer:

Memişoğlu daha yakın bakan oldu, köşeyi dönmeden gidermi.

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıÖmer:

Fahrettin Koca'da hesap vermeli, yargılanmalı.

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıBükücü:

Bunun sorumlusu Sağlık bakanıdır. Bu da ya Kemal Memişoğlu ya da Fahrettin Koca'dır. Bu kurumları denetleyen sizlersiniz, göz yuman da sizlersiniz.

Yorum Beğen58
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Haber Yorumlarıoguz:

hala gülebiliyor hala gülüyor insan biraz üzülür edep ya hu

Yorum Beğen44
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Haber YorumlarıGürkan YALÇIN:

Sağlık Bakanı Memişoğlu şikayet üzerine gereğini yapmış ve gizli bir şekilde soruşturma yürütülmesine vesile oluphukuki sürecin başlaması içinde adım atmıştır.... Bebekler üzerinden duyar kasmaya çalışan muhalefet bundan prim kasamaz.. Mevcut Sağlık Bakanı eski il müdürü sayın Memişoğlu da bundan dolayı istifa etmez, etmemelidir.

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Haber YorumlarıCeladin TALAY:

İstifa etmek için onurlu olmak lazım her kese nasip olmaz.

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Haber YorumlarıGönül Uçar:

Istifa etmeni 2016 dan bugüne bilindiği halde şikayet edildiği halde harekete geçilmediği için istiyoruz.. 8 yıl boyunca pkk lı olduğu bilinen doktoru görevden almadıgınız için istifa edin diyoruz.. Vebali boynunuza nasıl hesap vereceksiniz acaba.

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Haber Yorumlarıayhan kaya:

chp yine kötülerin yanında durarak bizi şaşırtmadı , yenidoğan çetesini çökerten adam niye istifa etsin , pkk ile gizli ortaklığınız var onu biliyoruz, yenidoğan çetesi ile ne gibi bir bağınız var acaba.

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

OKUL COCUKLARI

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Haber YorumlarıYasin Şenol:

Çetenin içinde CHP adam var hdp adam var ya varya tarihin en aşağılık muhalefetiyle karşı karşıyayız

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