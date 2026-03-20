Sağlık Bakanı Memişoğlu, Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modelimizle Türkiye Yüzyılı'nda, yerli ve milli imkanlarıyla kendi sağlık teknolojisini üreten, dünyada ilkleri gerçekleştiren bir sağlık sistemini inşa etmek için azimle çalışacak, daha çok üretecek ve daha sağlam adımlarla kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

Memişoğlu, Rize'nin Güneysu ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen, Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, ana yurdu, baba ocağı Rize'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidarında son 23 yılda Rize'ye 32 yeni sağlık tesisi kazandırdıklarını belirten Memişoğlu, "Hayata geçirdiğimiz yatırımlarla hemşehrilerimize modern sağlık tesislerinde, güçlü sağlık teknolojileri altyapısıyla gelişmiş ve özellikli sağlık hizmetleri sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Memişoğlu, bugün devam eden büyük projelerle Rize'yi sağlıkta çok daha güçlü bir seviyeye taşıdıklarını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Hayalim' dediği ve büyük emeklerle memleketimiz Rize'ye de kazandırdığı, 1053 yatak kapasiteli, dünya çapında eşsiz bir proje olan mimari ve mühendislik harikası Rize Şehir Hastanemizin inşaat çalışmalarını bu yıl tamamlayarak Allah'ın izniyle 2027 yılında milletimizin hizmetine açacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Yatırımlarımızın tamamlanmasıyla birlikte Rize, bölgenin şifa üssü haline gelecek"

Şehir Hastanesi kampüsünde inşa edilecek tıp fakültesinin, Rize'de tıp eğitimi ve bilimsel araştırma imkanlarını daha da güçlendireceğinin altını çizen Memişoğlu, yatırımların tamamlanmasıyla Rize'nin bölgenin şifa üssü haline geleceğini ifade etti.

Memişoğlu, Rize'nin çevre illere, hatta komşu ülkelere dahi sağlık hizmeti sunabilecek bir kapasiteye kavuşacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün, Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanemizin açılışını gerçekleştirerek bayram sevincimizi, Rize'mize kazandırdığımız bu kıymetli eserle taçlandırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem valideleri merhume Tenzile Erdoğan Hanımefendi'nin kıymetli hatırasını yaşatacak olan bu güzel sağlık tesisinin nice insanımıza şifa kapısı olmasını temenni ediyorum. Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modelimizle Türkiye Yüzyılı'nda, yerli ve milli imkanlarıyla kendi sağlık teknolojisini üreten, dünyada ilkleri gerçekleştiren bir sağlık sistemini inşa etmek için azimle çalışacak, daha çok üretecek ve daha sağlam adımlarla kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz."

Bakan Memişoğlu, hastanenin Rize'ye hayırlı olmasını dileyerek görev yapacak sağlık çalışanlarına başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den 'Olumsuz bir durum yok' açıklaması

İncirlik'te siren sesleri! MSB'den jet açıklama geldi
Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan

Zehir zemberek sözler! Trump, NATO ile gemileri iyice yaktı
Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti

Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro

Takımlarımıza piyango! Kasalar ağzına kadar doldu
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor

Kimse bu kadarını beklemiyordu: Kayıp çok büyük
Adını dünya rekorlarına yazdıran domuz: Merlin

Takipçi sayısını görenler aynı yorumu yaptı
Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti

Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
İzmir'de bir kadın dolmuşta doğum yaptı

Hamile kadın dolmuşa bindi, sonra yaşananlar film gibi
Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı

Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı