Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Eczacı Çözüm Kongresi"nde konuştu Açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Memişoğlu, "Paylaşarak Güçlenen Eczacılık" temasıyla düzenlenen "Eczacı Çözüm Kongresi"ne katıldı.

İstanbul'da düzenlenen kongrede konuşan Memişoğlu, sağlık politikalarının istişareyle güçlendiği, ortak akılla geliştiği ve paylaşım kültürüyle derinlik kazandığı yönünde bir anlayış benimsediklerini vurguladı.

Memişoğlu, bu nedenle akademisyenlerle, eczacılarla ve gençlerle aynı hedef doğrultusunda ortak platformlarda olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ve bunu önemsediklerini ifade etti.

Eczacıların Türk tarihindeki savaşlarda adanmışlık ve idealizmle destan yazdığını aktaran Memişoğlu, Kovid-19 pandemisi ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde de eczacıların fedakarlıklarını bir kez daha ortaya koyduklarını, Bakanlığın ve meslek örgütlerinin işbirliğiyle afet bölgelerinde kurulan sahra eczaneleri ve mobil hizmet araçlarıyla vatandaşların yanında olduklarını bildirdi.

"Eczacılarımızın emeğine, bilgisine ve vicdanına sonuna kadar güveniyoruz"

Bakan Memişoğlu, akılcı ilaç kullanımı, antibiyotik direnciyle mücadele, kronik hastalıkların takibi, hasta eğitimi ve koruyucu sağlık uygulamalarında eczacıların rolünün son derece değerli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu rolü güçlendirmek adına dijital altyapılarımızı da sürekli geliştiriyoruz. Kısa süre önce e-Nabız üzerinden 'İlacım Nerede?' uygulamasını hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın reçetelerindeki ilaçların hangi eczanelerimizde bulunduğunu anında görebildiği bu sistem hem vatandaş memnuniyetini artırmakta hem de eczacılarımızın hizmet kapasitesini dijital dünyada daha da görünür kılmaktadır."

"Sağlık Bakanlığı olarak eczacılarımızın emeğine, bilgisine ve vicdanına sonuna kadar güveniyoruz. Sizler bu sistemin sahadaki en güçlü temsilcileri, vatandaşımızla aramızdaki güven köprümüzsünüz. Akılcı, bilimsel ve yerli üretimi önceleyen her adımınızda daima yanınızdayız. Siz yeter ki araştırmaya, üretmeye ve milletimize şifa dağıtmaya devam edin. Biz tüm kapıları ardına kadar açmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.