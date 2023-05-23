Sağduyu Partisi Kurucusu ve Onursal Başkanı Coşan'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Sağduyu Partisi kurucusu ve Onursal Başkanı Muharrem Nureddin Coşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Coşan, Türkiye Yüzyılı'na vurgu yaparak Erdoğan'ı destekledi.

Mesajda, muhatapların sadece İstanbul, Ankara, İzmir değil tüm dünya olduğu ifade edilerek, "Türkiye Yüzyılı Dünya'ya Hidayet Milenyumu Olsun" vurgusu yapıldı. - İSTANBUL

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023