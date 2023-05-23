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Sağduyu Partisi Kurucusu ve Onursal Başkanı Coşan'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Sağduyu Partisi Kurucusu ve Onursal Başkanı Coşan'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Politika Haberleri

Sağduyu Partisi kurucusu ve Onursal Başkanı Muharrem Nureddin Coşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini açıkladı.

Sağduyu Partisi kurucusu ve Onursal Başkanı Muharrem Nureddin Coşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Coşan, Türkiye Yüzyılı'na vurgu yaparak Erdoğan'ı destekledi.

Mesajda, muhatapların sadece İstanbul, Ankara, İzmir değil tüm dünya olduğu ifade edilerek, "Türkiye Yüzyılı Dünya'ya Hidayet Milenyumu Olsun" vurgusu yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı Politika Haberler

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