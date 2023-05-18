Saadet Partisi, yeni kampanya videosu yayınladı

Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için 'Karar ver' notuyla yeni bir kampanya videosu yayınladı. Videoda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski ABD Başkanı George Bush, Donald Trump ve şu anki ABD Başkanı Joe Biden, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi, eski Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Fetullah Gülen ve George Soros ile çekilmiş fotoğrafları yer aldı.

Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için "Karar ver" notuyla yeni bir kampanya videosu yayınladı. Videoda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski ABD Başkanı George Bush, Donald Trump ve şu anki ABD Başkanı Joe Biden, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi, eski Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Fetullah Gülen ve George Soros ile çekilmiş fotoğrafları yer aldı.

Saadet Partisi, bu akşam Twitter hesabından Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için "Karar ver" notuyla yeni bir kampanya videosu yayınladı. Video; eski Refah Partisi ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın "Erdoğan'a gelince" sözleriyle başladı.

Videoda; ABD, İsrail, Mısır, Suriye başkan ve devlet başkanlarının görüntülerine de yer verildi.

Videonun devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski ABD Başkanları George Bush ve Donald Trump ile ABD Başkanı Joe Biden, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi, eski Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile çekilmiş fotoğrafları yer aldı.

Videoda; Erdoğan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) lideri Fetullah Gülen ile çekilmiş fotoğraflarına da yer verildi. Ayrıca, Erdoğan'ın Açık Toplum Vakıfları'nın kurucusu George Soros ve Erdoğan'a cesaret madalyası veren Büyük Amerikan Yahudi Teşkilatları Başkanlar Konferansı üyesiyle çekilmiş fotoğrafları da yer aldı.

Videonun sonunda ise oy pusulasında Erdoğan kısmında, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Erdoğan'ın tokalaşırken çekilen fotoğrafına yer verildi. Video, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na evet mührü basılmasıyla sona erdi.