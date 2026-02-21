Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığınca geleneksel iftar programı düzenlendi

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından "Adalet Sofraları" temalı geleneksel iftar programı düzenlendi.

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ramazanın yeryüzünde kurtuluşa ve arınmaya vesile olması temennisinde bulundu.

Ramazanın aynı zamanda bir okul olduğunu, buluşmayı, dayanışmayı, paylaşmayı, sadece aç kalmamayı değil, aç bırakmamayı öğrettiğini ifade eden Arıkan, bu ramazanı iyilikleri ve güzellikleri çoğaltmak, dayanışma ve kardeşliği büyütmek için fırsata çevirmek istediklerini dile getirdi.

Arıkan, "Bu sene Saadet Partisi olarak Türkiye'nin dört bir yanında adalet sofralarını kuruyoruz, aziz milletimizle bu sofralarda buluşuyoruz. Bugün bizleri kırmayarak adalet soframıza teşrif ettiğiniz için tüm misafirlerimize bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Bu sofralar Türkiye'nin dört bir tarafında rengi, ırkı, dili, dini, inancı ne olursa olsun tüm kardeşlerimize açık olan sofralardır. Çünkü bu sofralarda kimlikler değil, insanlar bizim misafirimizdir. Bu sofralarda merhamet olacak. Bizim için adalet, adliye koridorlarından, mahkeme salonlarından önce sofralarda başlayacaktır." diye konuştu.

Gayretlerinin siyasette, ekonomide, ailede, kamuda, sokakta adaletin yeniden tesis edilme gayreti olduğunu belirten Arıkan, şöyle devam etti:

"Saadet Partisi olarak kutuplaşmayı ve kavgayı büyütmek için değil, kucaklaşmak için kalpten kalbe, gönülden gönüle yeni bir yol inşa etmek istiyoruz. Ayrıştırmayı derinleştirmek için değil, hak ve adalet temelinde bir arada yaşamanın zeminini oluşturmak istiyoruz. Bu sebeple işe adaletle başladık. Bu sofralarımıza adalet adını verdik. Biz inanıyoruz ki herkes için adalet ve herkes için onurlu bir yaşam mümkündür."

Arıkan, partisinin temel misyonunun tüm yeryüzünde adalet ve barış olduğuna işaret ederek, tüm insanlığa "Hep birlikte hak ve adalet içinde yeni bir dünyayı kurabilmek için hep beraber çalışalım." çağrısında bulundu.

"Ülkenin artık barış içinde yaşayabilmesinin ön adımlarını açacağız"

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da iftar programı dolayısıyla Saadet Partisi teşkilatına teşekkür etti.

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Elitaş, Türkiye'nin bulunduğu bölgenin uzun yıllardır karmaşaların, fitnenin ve fesadın bir coğrafyası olduğunu kaydetti.

Elitaş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ve siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı rapora değinerek, "Bu ülkeyi zor durumda bırakan terör örgütünün kendisini feshetmesiyle 40 yıldır terörle mücadele eden bu ülkenin artık barış içinde yaşayabilmesinin ön adımlarını açacağız demektir." ifadesini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise böyle bir dostluk iftarında buluşmalarına vesile oldukları için Saadet Partisi teşkilatına teşekkür etti.

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümüne kısa süre kaldığını anımsatan Erbakan, onun milletin ve Milli Görüş camiasının ortak değeri olduğunu, kendisini rahmetle andığını ifade etti.

"Gazze, bağımsız bir Filistin Devleti için direnenlerindir"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Gazze'de yaşananlara dikkati çekerek, masum sivillerin ağır bedeller ödemeye devam ettiğini söyledi.

Annelerin evlatsız, evlatların annesiz kaldığını, şehirlerin yıkıldığını, hastanelerin hedef alındığını anlatan Babacan, 70 binden fazla insanın canından olduğunu belirterek, "Kim ne derse desin bizim duruşumuz net: 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kurulmadan kalıcı barıştan söz etmek mümkün olmayacak. Bir kez daha altını çizmek zorundayız; Gazze, Gazzelilerindir. Gazze, bağımsız bir Filistin Devleti için direnenlerindir. Gazze, saldırılara, tehditlere, tacizlere, üzerlerine yağan bombalara rağmen topraklarını terk etmeyen Filistinli kardeşlerimizindir." diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise çoktandır özledikleri tablonun bugün bu masada Türk milletinin önüne sunulduğunu ve bu tabloya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Geçen bir yılda Gazze'deki soykırımın tırmandığına işaret eden Davutoğlu, ateşkesten sonra da yüzlerce kişinin şehit olduğunu, binlerce kişinin yaralandığını kaydetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Tuğrul Yalçınkaya ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile davetliler de programa katıldı.