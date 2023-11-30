Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, görüşmelerinde temasların çeşitli düzeyde sürdürülmesine ihtiyaç duyulduğunu teyit etti. Görüşmede, Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkiler ve uluslararası platformlardaki etkileşim ele alındı.

Rusya ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Görüşme Yaptı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, yaptıkları görüşmede, temasların çeşitli düzeyde sürdürülmesine ihtiyaç duyulduğunu teyit etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Mirzoyan, Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında görüştü.

Kısa süren görüşmede, Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkiler ve uluslararası platformlardaki etkileşim ele alındı.

Bölgesel konuların da konuşulduğu görüşmede, Rus tarafı, "Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 2020-2022 yıllarında imzaladığı anlaşmalar temelinde Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecine destek sağlamaya hazır olduğunu" yineledi.

Görüşmede, temasların çeşitli düzeyde sürdürülmesine ihtiyaç duyulduğu teyit edildi.

Lavrov'un, Szijjarto ile görüşmesi

Lavrov, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile de bir araya geldi.

Rusya ile Macaristan arasındaki işbirliğiyle ilgili konuların ele alındığı görüşmede, iki ülkenin imza attığı anlaşmaların uygulanması süreci istişare edildi.

Görüşmede, AGİT'in faaliyetleri ve Ukrayna'daki durum dahil güncel uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.