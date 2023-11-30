Üye Girişi
Haberler

Rusya ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Görüşme Yaptı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, görüşmelerinde temasların çeşitli düzeyde sürdürülmesine ihtiyaç duyulduğunu teyit etti. Görüşmede, Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkiler ve uluslararası platformlardaki etkileşim ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, yaptıkları görüşmede, temasların çeşitli düzeyde sürdürülmesine ihtiyaç duyulduğunu teyit etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Mirzoyan, Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında görüştü.

Kısa süren görüşmede, Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkiler ve uluslararası platformlardaki etkileşim ele alındı.

Bölgesel konuların da konuşulduğu görüşmede, Rus tarafı, "Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 2020-2022 yıllarında imzaladığı anlaşmalar temelinde Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecine destek sağlamaya hazır olduğunu" yineledi.

Görüşmede, temasların çeşitli düzeyde sürdürülmesine ihtiyaç duyulduğu teyit edildi.

Lavrov'un, Szijjarto ile görüşmesi

Lavrov, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile de bir araya geldi.

Rusya ile Macaristan arasındaki işbirliğiyle ilgili konuların ele alındığı görüşmede, iki ülkenin imza attığı anlaşmaların uygulanması süreci istişare edildi.

Görüşmede, AGİT'in faaliyetleri ve Ukrayna'daki durum dahil güncel uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Politika

Sergey Lavrov Ermenistan Rusya Rusya Uluslararası İlişkiler Politika Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30 Kasım-1 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Murat Kurum İBB Başkanı adayı mı olacak? Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum mu? Kendi Düşen Ağlamaz 22.bölüm CANLI İZLE! 30 Kasım Kendi Düşen Ağlamaz canlı yayın! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm izle! Ziya Selçuk Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı mı olacak? Merkez Bankası rezervi ne kadar oldu? TOPLAM REZERV! TCMB rezervi açıklandı Şampiyonlar Ligi haftanın 11'i! Haftanın 11'inde Galatasaray'dan kimler var, Ziyech var mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Kasım GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 1 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 1 Aralık Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? TV 8.5 YAYIN AKIŞI: Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var 30 Kasım? Vergisiz telefon ne zaman alınabilir? Vergisiz telefon ayın kaçında, hangi tarihte başlayacak? İnji kimdir? İnji gerçek adı ne, nereli? İnji kaç yaşında? Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman? Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman? Beşiktaş - Club Brugge maçı hangi kanalda, saat kaçta? Boykot listesi nedir? Boykot listesinde hangi ürünler var, hangi ürünler İsrail malı? Kolpaçino 4 fragman İZLE! Kolpaçino 4 fragman izleme linki! Kolpaçino 4 fragman nereden, hangi platformdan izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title